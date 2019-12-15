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Поляки выловили рекордную партию контрабандного янтаря из Украины

14:00
Контрабандистов из Украины поймали с рекордной партией на территории Польши - фото 1
Контрабандистов из Украины поймали с рекордной партией на территории Польши

Хотя эпоха бедности закончилась, а коррупцию и контрабанду мы уже фактически победили, через границу то и дело нелегально снуют нагруженные янтарем, сигаретами, алкоголем и другой продукцией дельцы.

В субботу, 14 декабря, пограничная служба Польши заявила о задержании двух граждан Украины, которые пытались протащить рекордную партию янтаря - более 103 килограммов камня.

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А чтобы нагреться на переходе на еще большую сумму, очень жадные дельцы хватанули с собой еще и 4 тысячи пачек сигарет. Стоимость янтаря правоохранители из Польши оценивают в 50 тысяч евро, а табачки - в 13 тысяч у.е.

Как следует из заявления, украинские пограничники злоумышленников не обнаружили, а вот польские со своими задачами справились.

Преступники переправляли контрабанду на польский берег реки Западный Буг. Товары у них забрали, а самих задержанных передали бойцам ГПСУ. Составили ли на нарушителей протокол, неизвестно. Вполне может быть, что контрабандистов просто отпустили, поскольку они влистали правоохранителям или же изначально крышевались ими.

По данным пограничников, партия в 103 кило янтаря официально стала самой крупной из официально зарегистрированных в 2019-м году.

Напомним, "янтарную мафию", которая лихорадкой охватила Ровенскую и Житомирскую области, "побеждал" еще Петр Порошенко. Впрочем, не смотря на показательные массовые обыски и задержания, вооруженные автоматами и даже БТРами дельцы продолжали нелегальную добычу.

Войну янтарным старателям объявлял и Владимир Зеленский. Но действовать новый президент стал не только карательным путем. Он просто решил узаконить преступление.

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контрабанда Польша Янтарная мафия Новости
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