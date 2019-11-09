Поляки по запросу РФ задержали заместителя командира УНСО

Игоря Мазура могут выдать русским

В субботу, 9 ноября, польские правоохранители задержали ветерана войны с Россией Игоря Мазура, который является заместителем руководителя УНСО, по заведомо надуманному обвинению. Представители террористов внесли добровольца в список разыскиваемых Интерполом.

Об этом на странице "Движение сопротивления капитуляции" в Facebook сообщили побратимы задержанного ветерана.

Как утверждают националисты, известный под позывным "Тополь" Мазур является одним из соучредителей организации, протестов против слива национальных интересов страны русским.

Мазур, как утверждают патриоты, отстаивал независимость Ичкерии, воевал против российских оккупантов в Грузии, а также, само собой защищал Украину на Донбассе.

Задержали лидера националистической организации здорового человека польские пограничники, куда Мазур ехал по приглашению польской же стороны.

В понедельник, 11 ноября, польские судьи будут принимать решение о депортации ветерана в РФ.

Побратимы Мазура требуют от сотрудников министерства иностранных дел немедленно включиться в ситуацию и посодействовать максимально быстрому освобождению замкома УНСО.

Поляков же призвали прекратить выполнять российские инструкции, поскольку кремлевские заказчики такого не оценят.