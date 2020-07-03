Польша вернула обязательную обсервацию для украинцев

17:00 03 июля,

Поляки не хотят рисковать

Поскольку всю борьбу с распространением коронавируса наша страна вчистую проигрывает, власти Польши решили внедрить проведение 14-дневного карантина для всех украинцев, которые пересекают границу.

Такое заявление сегодня сделал глава министрнациональной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, начиная с 3 июля, Украину вычеркнули из списка стран, находящихся за пределами Евросоюза, пассажиры аэропортов которых имеют право на въезд в Польшу без карантина.

- Для авиапассажиров, прибывающих из городов Украины, введна обязательная обсервация сроком на две недели, - подчеркнул Блащак. - Исключения для самоизоляции распространяются на учеников и студентов, а также слушателей учреждений последипломного образования, аспирантов, которые имеют официальное подтверждение факта обучения в Польше. Не отбывать обсервацию также могут лица, проводящие научную или исследовательскую работу в нашей стране.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на второе место среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.