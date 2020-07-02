В Киеве закрыли три сервисных центра МВД из-за зараженных коронавирусом сотрудников

22:20 02 июля,

У работников трех сервисных центров МВД работали инфицированные COVID-19

Работники министерства внутренних дел обслуживали огромное количество жителей столицы, но при этом были заражены COVID-19. В результате обнаруженной и них болезни было принято решение временно закрыть подчиненные Авакову учреждения.

Об этом заявили в четверг, 2 июля, на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook, а также непосредственно в прес-службе министерства.

Правда, через какое-то время посты, свидетельствующие об обнаружении COVID-19, удалили без каких-либо пояснений, но на сайте главного сервисного центра информация об этом осталась.

Почему в ведомстве подтирают данные, неизвестно, но сами сервисные центры №8045 и 8049, расположенные на улице Павла Усенко, 8, а также на Столичном шоссе, 104, гражданам посещать вряд ли стоит, если их даже решат открыть.

"Больных отправили на самоизоляцию под наблюдение врачей, а граждане, которые зарегистрировались в онлайн-очереди, могут получить услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве. Кроме того, сервисный центр № 8047 (ул. Большая Кольцевая, 110а) возобновил свою работу", - заявили в пресс-службе министерства.

Напомним, за прошлые сутки количество зараженных в Украине увеличилось почти на тысячу человек. В то же время в столице коронавирус обнаружили у 104 жителей.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на второе место среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.