Полковник из Генштаба: "ВСУ готовы к интеграции с оккупантами, но мешают радикалы"

Полковник Ноздрачев заявил о готовности армии сотрудничать с боевиками из РФ

Выступая на круглом столе « Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем», начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев заявил, что украинские военные готовы к сотрудничеству с бойцами ВС РФ и боевиками

Прозвучало подобное заявление-обвинение патриотов в "срыве мира" в четверг, 12 декабря, в день, когда менты Авакова паковали волонтеров и прославленных добровольцев, а также ветерана ССО как якобы убийц Шеремета.

Высокопоставленный чиновник Генерального штаба сказал, что "националисты мешают реинтеграции Донбасса с участием российских оккупантов".



Более того, как сказал офицер, для подобного действа уже создали группу по национально-патриотическому воспитанию в СНБО, которая и занимается разработкой стратегии внедрения дружбы под дулом российского автомата.

"Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам", - заявил Ноздрачев.

Позже, когда общественность обратила внимание на слова сотрудника Генштаба, в ведомстве опубликовали пояснение, мол, отправленный ими на круглый стол офицер "не имел права делать заявлений такого рода", а лишь "высказывал свою точку зрения".

По факту сепарских изречений полковника будут проводить внутренне расследование, а сам он поспешил показательно раскаяться, мол, допустил ошибку. Впрочем, как можно набуровить подобное "по ошибке", понять невозможно.

"Сегодня, во время круглого стола, я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина и я ее осознаю", - пояснил зашквар Ноздрачев.