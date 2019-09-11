Полицию забросали гранатами в Ирпене - ФОТО

Полицию забросали гранатами в Ирпене - ФОТО

Во вторник, 10 сентября, в Ирпене злоумышленник забаррикадировался в доме и забросал полицейских гранатами.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

По данным источника, ЧП произошло при попытке задержания преступника, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

Однако тот оказался не из робкого десятка и забаррикадировался в помещении. И закидал полицейских гранатами.

Но все кончилось благополучно.

"Большое счастье, что они (гранаты – прим. ред.) не сработали! Но никто не дрогнул! Беду удалось обойти благодаря слаженной работе: наши сотрудники обезвредили и задержали злоумышленника", - отметил Небытов.

На месте инцидента был проведен обыск. Следователями обнаружено огнестрельное оружие и 2 гранаты.