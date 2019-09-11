Полицию забросали гранатами в Ирпене - ФОТО
Полицию забросали гранатами в Ирпене - ФОТО
Во вторник, 10 сентября, в Ирпене злоумышленник забаррикадировался в доме и забросал полицейских гранатами.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.
По данным источника, ЧП произошло при попытке задержания преступника, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.
Однако тот оказался не из робкого десятка и забаррикадировался в помещении. И закидал полицейских гранатами.
Но все кончилось благополучно.
"Большое счастье, что они (гранаты – прим. ред.) не сработали! Но никто не дрогнул! Беду удалось обойти благодаря слаженной работе: наши сотрудники обезвредили и задержали злоумышленника", - отметил Небытов.
На месте инцидента был проведен обыск. Следователями обнаружено огнестрельное оружие и 2 гранаты.
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