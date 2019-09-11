Владимир Зеленский Кріпосна 2 Олег Сенцов война на Донбассе

Полицию забросали гранатами в Ирпене - ФОТО

15:00
Полицию забросали гранатами в Ирпене - ФОТО - фото 1
Полицию забросали гранатами в Ирпене - ФОТО

Во вторник, 10 сентября, в Ирпене злоумышленник забаррикадировался в доме и забросал полицейских гранатами.

Полицейскому прострелили ногу в Житомире: объявлен план "Сирена"

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

По данным источника, ЧП произошло при попытке задержания преступника, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

Полицию забросали гранатами в Ирпене - ФОТО - фото 187494

Однако тот оказался не из робкого десятка и забаррикадировался в помещении. И закидал полицейских гранатами.

Но все кончилось благополучно.

"Большое счастье, что они (гранаты – прим. ред.) не сработали! Но никто не дрогнул! Беду удалось обойти благодаря слаженной работе: наши сотрудники обезвредили и задержали злоумышленника", - отметил Небытов.

Полицию забросали гранатами в Ирпене - ФОТО - фото 187497

На месте инцидента был проведен обыск. Следователями обнаружено огнестрельное оружие и 2 гранаты.

Полицию забросали гранатами в Ирпене - ФОТО - фото 187496
Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
граната оружие полиция Ирпень Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Рада поддержала закон о незаконном обогащении - фото 1
Рада приняла закон о незаконном обогащении
12:30
НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина. В чем они "виноваты"? - фото 1
НАБУ открыло дело на Порошенко и Климкина. В чем они "виноваты"?
10:20
Президент нашел замену Матиосу. Кто же это? - фото 1
Президент нашел замену Матиосу. Кто же это?
09:36
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и кто покинул шоу
08 сентября, 12:55
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...