Поліція знайшла новий компонент смертельного коктейлю, який вбив депутата Полякова
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі померлого народного депутата Антона Полякова окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.
"Ми завершили одну з експертиз. І точно можемо сказати, що це метадон з примішками димедролу. По-простому кажучи, це так званий "вуличний метадон". Метою димедролу є посилення дії наркотичної речовини.
Деталі: Єнін уточнив, що просто так у аптеці димедрол купити не можна, тому силовики впевнені, що його купили не в офіційній аптечній мережі.
Він зазначив, що слідство ще триває, тому правоохоронці не можуть прокоментувати, звідки ця речовина потрапила в організм.
Перший заступник глави МВС уточнив, що досі немає доказів щодо насильницької смерті Полякова, проте й не відкидають таку версію.
Єнін дає аналітику по Полякову:
- Поляков раптово помер 8 жовтня - йому стало зле в таксі після товариської пиятики з членами етнічних злочинних угруповань. Чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть. Наразі поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння речовиною (алкоголем, метадоном і новим компонентом - димедролом) - як самостійно, так і невідомою особою.