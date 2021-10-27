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Поліція знайшла новий компонент смертельного коктейлю, який вбив депутата Полякова

10:26
Нардеп Поляков помер 8 жовтня 2021 року - фото 1
Нардеп Поляков помер 8 жовтня 2021 року

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в організмі померлого народного депутата Антона Полякова окрім метадону й алкоголю, знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.

"Ми завершили одну з експертиз. І точно можемо сказати, що це метадон з примішками димедролу. По-простому кажучи, це так званий "вуличний метадон". Метою димедролу є посилення дії наркотичної речовини.

Деталі: Єнін уточнив, що просто так у аптеці димедрол купити не можна, тому силовики впевнені, що його купили не в офіційній аптечній мережі.

 

Він зазначив, що слідство ще триває, тому правоохоронці не можуть прокоментувати, звідки ця речовина потрапила в організм.

Перший заступник глави МВС уточнив, що досі немає доказів щодо насильницької смерті Полякова, проте й не відкидають таку версію.

Єнін дає аналітику по Полякову:

  • Поляков раптово помер 8 жовтня - йому стало зле в таксі після товариської пиятики з членами етнічних злочинних угруповань. Чоловіка намагались реанімувати лікарі швидкої, пізніше медики констатували смерть. Наразі поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, отруєння речовиною (алкоголем, метадоном і новим компонентом - димедролом) - як самостійно, так і невідомою особою.
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Максим Поляков полиция Отравление наркотики смерть депутаты Новини Украина
Українська правда
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