Полиция завершила обыски в главном офисе "ПриватБанка"

Обыски в ПриватБанке уже завершились. Копы едут с документами

Днем в среду, 11 сентября, работники Соборного управления полиции Днепра приехали в основной офис национализированной банковской структуры "ПриватБанк" для проведения там следственно-оперативных действий.

Пожаловали в "ПриватБанк" несколько десятков оперативников в сопровождении спецназа для того, чтобы искать документы о причастности экс-руководства банка к умышленному доведению учреждения до банкротства.

Впрочем, вполне может быть, что на самом деле копы приходили в офис не ради расследования уголовного дела, а для изъятия и сокрытия причастности Игоря Коломойского к махинациям.

По крайней мере, на это намекнул инвестбанкир Сергей Фурса на своей странице в Facebook:

"А вы говорите украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный "Приватбанк". Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство как может пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США".

В то же время представитель "ПриватБанка" Олег Серга заявил о том, что полицейские произвели выемку документов, а копы четко знали, какие именно бумаги им нужны.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.