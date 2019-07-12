Зеленский засунул в набсовет ПриватБанка подругу Елены Кравец

Зеленский назначил подругу Елены Кравец своим представителем в набсовете Привата

Президент Украины начал пропихивать в наблюдательные советы государственных банков людей из своего окружения. По квоте Зеленского в совет директоров национализированного "ПриватБанка" вошла экс-юрист "Укрсиббанка" Юлия Мецгер.

Назначенная главой государства чиновница оказалась не мимопроходящей по отношению к "95 кварталу".

Фотографии с ней присутствуют в Instagram соратницы Зеленского Елены Кравец.

Так, еще в 2017-м году, артистка студии тусила с Мецгер на вечеринке в коттеджном городке Золоче.

Спустя год фото с Мецгер и Кравец выложила на своей странице в Facebook генеральный директор Red Bull Украина Татьяна Лукинюк.

Мецгер, судя по ее е-декларации, является женой замглавы председателя правления государственного "Укргазбанка" Евгения Мецгера, с которым Кравец вместе училась в Кривом Роге.

Назначение от Зе стало уже третьим продвижением в набсоветы государственных банков людей президента. Так, 5 июля Кабмин назначил членом набсовета "Ощадбанка" Юрия Храмова, а в "Укрэксимбанке" от Зеленского будет восседать член команды президента, экс-корпоративный секретарь "ПриватБанка" Виктория Страхова.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.