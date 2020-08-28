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Полиция задержала расстрелявших опричников Кивы: Аваков угрожает политикам расправой

08:00
Задержанные оказались бойцами "Нацкорпуса", но в полиции об этом умалчивают - фото 1
Задержанные оказались бойцами "Нацкорпуса", но в полиции об этом умалчивают

Вечером в четверг, 27 августа, работники полиции задержали молодых людей, которых подозревают в нападении на пособников Ильи Кивы и сепаратистов из ОПЗЖ.

Как и следовало ожидать, слова Кивы об "убитых" и "покрошенных из автомата" оказались бредом наверняка вкинувшегося психотропами нардепа.

На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с пособниками Кивы ФОТО+ВИДЕО 18+

По официальным данным, в результате нападения на автобус с ватоголовыми персонажами люди не пострадали. Только троим членам рыговской секты понадобилась медицинская помощь. При этом никакого боевого оружия не было - стреляли по соратникам Медведчука из травматических пистолетов.

И хотя традиционно менты умудряются провалить свою работу даже в случае самых громких дел, в случае нападения на людей соратника Авакова Ильи Кивы сработали они максимально быстро. Особенно если предположить, что работали бойцы связанного с главой МВД "Нацкорпуса". Судя по видеозаписи нападения, это были именно они.

Тем не менее, на своей странице в Twitter бессменный министр отрапортовал о задержании людей, которые "ехали с политических гастролей" и напали на своих коллег:

"Зайки" в ряд - задержанные с мускулами и без мозгов. Стрелявшие в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая ракция. Политиканам: посеявший насилие, получит по лбу от Державы, без политики".

Полиция задержала расстрелявших опричников Кивы: Аваков угрожает политикам расправой - фото 204609
Случившееся, к слову, копы квалифицировали как хулиганство.
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Арсен Аваков Илья Кива стрельба избиение Оппозиционная платформа - За життя Сепаратизм Новости
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