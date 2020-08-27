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На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с пособниками Кивы ФОТО+ВИДЕО 18+

20:20
На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с пособниками Кивы ФОТО+ВИДЕО 18+ - фото 1

Вечером в четверг, 27 августа, группа неизвестных с оружием напала на микроавтобус "Мерседес", в котором ехали с ватной движухи представители силового крыла сепарской организации "Патриоты за жизнь".

Лидером этой группировки является одиозный адепт ОПЗЖ Илья Кива, который несколько лет успешно мимикрировал под патриота, но переобулся после вступления в партию Медведчука.

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Сегодня же в районе села Водяное Харьковской области неизвестные буквально изрешетили бусик с сепаратистами. Нападавшим удалось скрыться с места ЧП еще до приезда "полиции".

По данным копов, в результате инцидента несколько человек получили ранения. Их госпитализируют с огнестрельными ранениями медики "скорой". Некоторым пособникам российских оккупантов оказывают помощь на месте.

На территории, где произошел расстрел, работают следователи полиции и многочисленные экипажи патрульных.

Сам же Илья Кива заявил о том, что в произошедшем виновны бойцы "Нацкорпуса", с которыми у "Патриотов за жизнь" на днях произошел конфликт в Киеве. Тогда некоторые ватные граждане схлестнулись с представителями националистического движа у гостиницы "Дружба". В результате движухи прозвучали несколько выстрелов. Пострадавших не было.

Теперь же нардеп утверждает, что бойцы "Нацкорупса" и "Азова" "расстреляли автобус с его активистами" и почему-то обвиняет в случившемся Владимира Зеленского, который "хочет погрузить страну в хаос, войну и кровь". Кроме того, Кива фактически объявил войну Украине, пообещав "забирать десятки, а, может, и сотни, за каждого своего".

Смотрите полное видео безумных изречений Кивы онлайн (осторожно, пропаганда):

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Илья Кива убийство Харьков Сепаратизм Новости
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