Facebook покарал Андрея Портнова. Известно как
Facebook покарал Андрея Портнова. Известно как
Facebook удалил аккаунт экс-соратника Януковича Андрея Портнова.
Об этом сообщил экс-замглавы Минстеця Дмитрий Золотухин в Facebook.
"Коллаж на злобу дня…Я прямо не знаю за кого буду болеть", - написал бывший чиновник.
За что наказали Портнова - неизвестно, но действия Facebook многим пришлись по душе.
Очень по душе.
Для справки
Андрей Портнов - экс-советник Виктора Януковича. В 2014 г. сбежал из Украины, однако в 2019 г. вернулся назад и принялся писать разнообразные заявления на Петра Порошенко.
Основную сетевую активность проявляет в Telegram, где регулярно информирует подписчиков о прогрессе расследований в отношении пятого президента
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