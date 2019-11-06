Ирина Луценко Владимир Зеленский война на Донбассе

Facebook покарал Андрея Портнова. Известно как

14:20
Facebook покарал Андрея Портнова. Известно как - фото 1
Facebook покарал Андрея Портнова. Известно как

Facebook удалил аккаунт экс-соратника Януковича Андрея Портнова.

Жертва Пашинского поблагодарила Портнова за помощь

Об этом сообщил экс-замглавы Минстеця Дмитрий Золотухин в Facebook.

"Коллаж на злобу дня…Я прямо не знаю за кого буду болеть", - написал бывший чиновник.

Facebook покарал Андрея Портнова. Известно как - фото 190765
За что наказали Портнова - неизвестно, но действия Facebook многим пришлись по душе.
Facebook покарал Андрея Портнова. Известно как - фото 190766
Очень по душе.
Facebook покарал Андрея Портнова. Известно как - фото 190771

Для справки

Андрей Портнов - экс-советник Виктора Януковича. В 2014 г. сбежал из Украины, однако в 2019 г. вернулся назад и принялся писать разнообразные заявления на Петра Порошенко.

Основную сетевую активность проявляет в Telegram, где регулярно информирует подписчиков о прогрессе расследований в отношении пятого президента

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Портнов Facebook Виктор Янукович Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Кличко не противостоит Команде Зе – заявление - фото 1
Команда Зе не противостоит Кличко – заявление
13:00
ФРГ поможет "Северному потоку-2". В обход директивы ЕС - фото 1
ФРГ поможет "Северному потоку-2". В обход директивы ЕС
12:21
Режиссер «Слуги народа» возглавит Госкино. У него паспорт РФ - фото 1
Режиссер Слуги народа "возглавит" Госкино. У него паспорт РФ - СМИ
09:09
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
01 ноября, 11:23
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Загрузка...