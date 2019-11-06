Facebook покарал Андрея Портнова. Известно как

Очень по душе.

Для справки

Андрей Портнов - экс-советник Виктора Януковича. В 2014 г. сбежал из Украины, однако в 2019 г. вернулся назад и принялся писать разнообразные заявления на Петра Порошенко.

Основную сетевую активность проявляет в Telegram, где регулярно информирует подписчиков о прогрессе расследований в отношении пятого президента