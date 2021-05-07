Поліція Ріо зачистила квартал від наркобариг - 25 вбитих

У Ріо-де-Жанейро 23 людини загинули в результаті перестрілки / АР

23 людини загинули в результаті перестрілки в метро Ріо-де-Жанейро в Бразилі

Стрілянина сталася в ході спецоперації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Жакарезінью - північній зоні міста та завершилася у місцевому метро.

Серед жертв - один поліцейський і 22 підозрюваних. Поліцейський Андре Фріас помер в результаті поранення в голову.

За даними ЗМІ, правоохоронці проводили спецоперацію, в ході якої ліквідували кількох членів угруповання "Червона команда" в районі місцевої фавели Жакарезінью.

Крім злодіїв огнепальні поранення отримали двоє пасажирів метро, які їхали у вагоні поїзда біля станції «тріажа». У мережі опублікували відео з пораненими пасажирами. Ще один мирний житель отримав вогнепальне поранення в ногу, коли перебував у своєму будинку.

Також поранення отримали двоє поліцейських.

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У різних місцях фавели під час поліцейської операції чули звуки автоматних черг, а також вибухи. Над районом літав вертоліт. Жителі Жакарезінью не могли покинути свої будинки, наприклад, з цим зіткнулася наречена, яка збиралася на весілля.

Число загиблих в спецоперації рекордну з 2016 року, коли почали вести статистику.