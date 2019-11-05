Покупаем у РФ: благодаря "слугам народа" Украина перешла в идиотский энергорежим

Герус вывел на рынок энергетики российское электричество

Из-за стараний действующего в основном в интересах Коломойского нардепа Андрея Геруса в стране впервые в истории приступили к отключению украинских предприятий от производства собственной электроэнергии. Причина тому проста - свое оказалось ненужным из-за закупки килоВатт у оккупантов.

Произошла сия коллизия по одной простой причине: для предприятий Игоря Коломойского стараниями "Слуг народа" создали возможность покупать электричество в России дешевле, чем оно бы ему обходилось в Украине.

Поэтому отечественные производители электроэнергии сразу же оказались не у дел.

Как утверждает глава департамента развития рынка электроэнергии Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Никита Вишневский, наши электростанции начали отключать конкретно из-за импорта энергии из РФ. Ограничить же поставки от русских в институте не могут.

- У нас полностью отсутствует возможность законно ограниченить импорта по тем государственным контрактам, которые действуют. Это договор о параллельной работе и это те контракты, которые есть, - подчеркнул Вишневский. - Для того, чтобы мы могли отказываться от российской электроэнергии, нужно внести изменения в законы.

В ночь на вторник, 5 ноября, из Беларуси и России в Украину поставили рекордные 1,216 мегаВатт электроэнергии. При том, что наши же электростанции могли бы покрыть эти расходы.

Напомним, 18 сентября усилиями "Слуг народа" Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Документ авторства Андрея Геруса разрешил украинским потребителям покупать электроэнергию из-за границы. Сам нардеп рассказывал, что поставщиком и без того ненужного ресурса выступит Беларусь, но на деле оказалось, что импорт стала осуществлять компания из орбиты Коломойского "Юнайтед Энерджи", а поставки идут из России.