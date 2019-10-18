"Слуги народа" хотят переписать закон для скидки на российское электричество Коломойскому

Коломойский получает скидки

Народный депутат Андрей Герус, который стал самым настоящим смотрящим от Коломойского за энергетикой, добился рекомендации профильного комитета ВР о принятии правок в закон "О рынке электроэнергии".

Изменения, которые предлагают "слуги народа", коснутся фактически лишь предприятий олигарха, и значительно снизят для них тарифы на электричество.

На странице законопроекта №2236-2 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" на сайте Верховной Рады появилось обновление статуса, в котором указано, что Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ одобрил голосование "за".

Как утверждает постоянно помогающий получать преференции олигарху Андрей Герус, "закон должен ликвидировать дефицит электроэнергии и снизить цену электроэнергии для украинских потребителей". Правда, только лишь для крупных потребителей.

- К сожалению, много серьезных потребителей электроэнергии жалуются, что они не могут купить электроэнергию на рынке на сутки вперед. А есть некоторые часы, когда они могут удовлетворить свою заявку лишь на 30%-40%, – подчеркнул Герус во время заседания комитета. - По его словам, еще одной проблемой для рынка электроэнергии стали растущие мощности ВИЭ. В 2019 году на выплату по "зеленому" тарифу для ВИЭ будет потрачено 26-27 млрд грн потребителей.

Так что благодаря видному члену Зе команды Украина может лишиться и инвесторов в зеленую энергетику, и сделать огромный скидос для Коломойского на покупку килоВаттов из России.

Если депутаты примут закон, Кабмин сможет вручную запрещать или ограничивать экспорт и импорт электроэнергии, а также устанавливать лимиты цен для продажи электричества большим компаниям. Это приведет к тому, что компании Коломойского получат монополию на покупку электричества с искуственными скидками.

Напомним, Андрей Герус уже добился разрешения для Коломойского на покупку электричества из России, а также запрета на введение открытого рынка энергетики.