"Слуги народа" хотят переписать закон для скидки на российское электричество Коломойскому
Народный депутат Андрей Герус, который стал самым настоящим смотрящим от Коломойского за энергетикой, добился рекомендации профильного комитета ВР о принятии правок в закон "О рынке электроэнергии".
Изменения, которые предлагают "слуги народа", коснутся фактически лишь предприятий олигарха, и значительно снизят для них тарифы на электричество.
На странице законопроекта №2236-2 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" на сайте Верховной Рады появилось обновление статуса, в котором указано, что Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ одобрил голосование "за".
Как утверждает постоянно помогающий получать преференции олигарху Андрей Герус, "закон должен ликвидировать дефицит электроэнергии и снизить цену электроэнергии для украинских потребителей". Правда, только лишь для крупных потребителей.
- К сожалению, много серьезных потребителей электроэнергии жалуются, что они не могут купить электроэнергию на рынке на сутки вперед. А есть некоторые часы, когда они могут удовлетворить свою заявку лишь на 30%-40%, – подчеркнул Герус во время заседания комитета. - По его словам, еще одной проблемой для рынка электроэнергии стали растущие мощности ВИЭ. В 2019 году на выплату по "зеленому" тарифу для ВИЭ будет потрачено 26-27 млрд грн потребителей.
Так что благодаря видному члену Зе команды Украина может лишиться и инвесторов в зеленую энергетику, и сделать огромный скидос для Коломойского на покупку килоВаттов из России.
Если депутаты примут закон, Кабмин сможет вручную запрещать или ограничивать экспорт и импорт электроэнергии, а также устанавливать лимиты цен для продажи электричества большим компаниям. Это приведет к тому, что компании Коломойского получат монополию на покупку электричества с искуственными скидками.
Напомним, Андрей Герус уже добился разрешения для Коломойского на покупку электричества из России, а также запрета на введение открытого рынка энергетики.