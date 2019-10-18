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"Слуги народа" хотят переписать закон для скидки на российское электричество Коломойскому

16:00
Коломойский получает скидки - фото 1
Коломойский получает скидки

Народный депутат Андрей Герус, который стал самым настоящим смотрящим от Коломойского за энергетикой, добился рекомендации профильного комитета ВР о принятии правок в закон "О рынке электроэнергии".

Изменения, которые предлагают "слуги народа", коснутся фактически лишь предприятий олигарха, и значительно снизят для них тарифы на электричество.

Нардеп Коломойского добился импрота электричества из РФ для заводов олигарха

На странице законопроекта №2236-2 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" на сайте Верховной Рады появилось обновление статуса, в котором указано, что Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ одобрил голосование "за".

Как утверждает постоянно помогающий получать преференции олигарху Андрей Герус, "закон должен ликвидировать дефицит электроэнергии и снизить цену электроэнергии для украинских потребителей". Правда, только лишь для крупных потребителей.

- К сожалению, много серьезных потребителей электроэнергии жалуются, что они не могут купить электроэнергию на рынке на сутки вперед. А есть некоторые часы, когда они могут удовлетворить свою заявку лишь на 30%-40%, – подчеркнул Герус во время заседания комитета. - По его словам, еще одной проблемой для рынка электроэнергии стали растущие мощности ВИЭ. В 2019 году на выплату по "зеленому" тарифу для ВИЭ будет потрачено 26-27 млрд грн потребителей.

Так что благодаря видному члену Зе команды Украина может лишиться и инвесторов в зеленую энергетику, и сделать огромный скидос для Коломойского на покупку килоВаттов из России.

Если депутаты примут закон, Кабмин сможет вручную запрещать или ограничивать экспорт и импорт электроэнергии, а также устанавливать лимиты цен для продажи электричества большим компаниям. Это приведет к тому, что компании Коломойского получат монополию на покупку электричества с искуственными скидками.

Напомним, Андрей Герус уже добился разрешения для Коломойского на покупку электричества из России, а также запрета на введение открытого рынка энергетики.

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Игорь Коломойский Андрей Герус Электроэнергия Россия законопроект Верховна Рада Новости Украина
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