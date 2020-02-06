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Пока не надо: у Зеленского заявили, что не готовы забрать Крым обратно

13:20
Кориневич считает, что возвращать Крым сейчас не нужно - фото 1
Кориневич считает, что возвращать Крым сейчас не нужно

Иногда складывается впечатление, что пришедшие в прошлом году к власти люди либо абсолютным образом не понимают происходящего, либо же целенаправленно занимаются вредительством. Причем на геополитическом уровне.

Так, на днях представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о том, что Украина не готова принимать бразды правления полуостровом.

Помпео во время прилёта в Украину говорил, что "Крым утерян безвозвратно"

Само собой, слова некомпетентного политика не останутся незамеченными русскими, которые не преминут ткнуть их в лицо нашим же дипломатам во время обсуждения вопросов деоккупации Крыма, мол, как вам что-то можно возвращать, если вы понятия не имеете, что дальше с этим делать".

Как утверждает Кориневич, Украина абсолютно не подготовлена к тому, чтобы снова управлять полуостровом, даже если русские исчезнут как по мановению волшебной палочки.

- Если агрессор РФ завтра уходит из Крыма, Украина не готова, ведь для начала Киев должен решить кто будет там работать на уровне местной и центральной власти, - заявил чиновник. - Киеву нужно много работать, чтобы подготовиться к возвращению полуострова.

Фактически же, если исходить из слов человека, который должен ретранслировать позицию Владимира Зеленского и, возможно, это и делает, добиваться "освобождения полуострова еще рано".

Напомним, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А кремлевские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.

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