Помпео во время прилёта в Украину говорил, что "Крым утерян безвозвратно"

Помпео считает, что Крым вернуть не получится

Государственный секретарь США кроме официальных речей о том, что для Вашингтона полуостров всегда останется украинским, произносил совершенно обратные речи в кулуарах и во время встреч с антикоррупционерами и представителями Крыма.

Майк Помпео кроме переговоров с Владимиром Зеленским, главами МИД и минобороны общался также с представителями крымскотатарский общественности и активисткой Эмине Джеппаровой. Именно во время переговоров с последними он и заявил, что "Украина не вернёт Крым".

- Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия - не та страна, у которой можно что-то забрать, - процитировал Помпео один из участников встречи.

В то же время на официальном уровне госсекретарь США отметился однозначными заявлениями о том, что Штаты поддерживают нашу страну на фоне российской агрессии, а также будут продолжать это делать.

Тем не менее, госсекретарь называл вещи своими именами: в частности, агрессию России - агрессией и выделил три направления для углубления двустороннего диалога с Киевом: верховенство права, улучшение инвестиционного климата, усиление обороноспособности Украины.

Кроме того, Помпео пообещал сохранить санкции против РФ до полного восстановления суверенитета Украины на всей ее территории.

Как известно, совершить визит вежливости и подтвердить намерения Штатов поддерживать Украину Помпео должен был уже давно, но обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к отмене его командировки.

Фактически же своим прибытием в страну Помпео засвидетельствовал, что не смотря на скандалы и разбирательства внутри Штатов, его страна намерена сохранять позицию по оказанию помощи Украине.