Пограничники не пустили в Киев известного российского пропагандиста (ФОТО)

Глаза как у кота из Шрека не способствуют успеху на границе

В субботу, 29 февраля, главный редактор российского телеканала RTVI Алексей Пивоваров пожаловался на то, что несущие службу на границе в "Жулянах" бойцы ГПСУ не пустили его в Украину. И хотя русский старательно делает вид, что антиукраинской деятельностью не занимается, это совсем не так.

Позиционирующий себя как российский либерал Пивоваров клепает так называемую "пропаганду для умных" и занимается окучиванием ватной аудитории, которая не поддерживает Путина.

Фактически же задачи псевдожурналиста заключаются в создании атмосферы ненавсисти к Украине среди либералов, а в нашей стране - наоборот доносить в массы идею "о братском народе" и мысли о "хороших русских".

Впрочем, нужно отдать должное, ватоголовый пропагандист оказался слишком уверен в себе, и, поскольку он не катался в Крым, надеялся попасть в Украину прямо показав журнилистскую ксиву. В отличие от нескрывающихся лидеров террористической пропаганды, пограничники Пивоварова решили развернуть.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва — вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке. В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине. Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета", - написал работник российских СМИ на своей странице в Facebook, не забыв добавить пару фраз о своих переживаниях за нашу страну.

Телеканал же RTVI показывает запрещенные в Украине фильмы, поэтому уже два года как его трансляция запрещена. Главред Пивоваров нарушению закона "О телевидении и радиовещании" способствует, поэтому в доступе ему и отказали.