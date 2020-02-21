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Погранцы забанили российских пропагандистов, которые ехали в Украину "проводить тренинги"

15:00
"Лекторы" из России в Украину не попали - фото 1
"Лекторы" из России в Украину не попали

В четверг, 20 февраля, трое российских террористов пытались попасть в Киев через пункт пропуска в Международном аэропорте "Жуляны", куда они прибыли рейсом из Минска. Работники пропагандистских медиаресурсов РФ собирались участвовать в некоем тренинге.

Как сообщили сегодня в ГПСУ, первым на паспортный контроль пришел 35-летний оккупант, который заявил о деловой цели визита - проведение тренинга и занятий со слушателями.

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Даже первоначальная проверка адепта Путина показала, что лектор является классическим ватаноидом, сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны. С лекциями на эту тему он и вовсе читал в оккупированном Крыму в "молодежно-патриотическом лагере "Донузлав-2015". "Заслуги" россиянина защитники нашей границы оценили в виде запрета въезда в страну на три года, а также разворота на границе.

Тем же рейсом в Киев прилетел и "СММ-тренер" из России, который собирался "рассказывать о продвижении контента в социальных сетях".

- В биографии еще одного гражданина РФ также нашли факт незаконного посещения оккупированного Крыма. Вердикт - рейс на Минск и запрет въезда в Украину на 3 года, - отметили в ГПСУ. - Кроме двух мужчин-пропагандистов в Жулянах завернули и русскую 1980 года. Она тоже прилетела рейсом из Минска для проведения лекций и тренингов. Но границу пересечь не смогла, ведь ее цель поездки и имеющиеся подтверждения не убедили охранников границы. Также было установлено, что женщина занимает должность в запрещенном в Украине интернет-ресурсе.

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