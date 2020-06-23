Пограничники просят миллиарды на строительство "стены Яценюка"

Пограничник просят миллиарды на строительство "стены Яценюка"

Госпогранслужба Украины попросила правительство дополнительно выделить 4,5 млрд грн на завершение проекта "Стена".

Об этом сообщает Finance.ua со ссылкой на записку Госпогранслужбы.

“Администрацией ГНС был направлен на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Госгеокадастр проект распоряжения Кабинета Министров, который предусматривает завершение реализации “Стены” на украинско-российской границе в 2025 году, а также увеличение его финансирования на 4,5 млрд грн. Такое предложение Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта”, – говорится в сообщении.

Как уточняется в источнике, "на строительство “Стены” в 2019-2020 гг. было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее чем половина от запланированных".

По словам Госпогранслужбы, в случае выделения необходимых средств проект Стена будет завершен в ближайшие несколько лет.

в 2020-2021 годах – в пределах Харьковской и Луганской областей;

в 2021-2022 годах – в пределах Луганской и Сумской областей;

в 2022-2025 годах – в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Для справки

Работы по возведению заграждений на границе с РФ длятся уже несколько лет. Первоначально проект "Стена" должен был завершиться в 2018 г., однако позже его продлили до 2021 г.

В общей сложности на строительных работах задействованы около 10 генподрядчиков. Некоторые из них являются действующими героями уголовных дел.