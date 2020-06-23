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Пограничники просят миллиарды на строительство "стены Яценюка"

Вчера, 18:10
Пограничник просят миллиарды на строительство "стены Яценюка" - фото 1
Пограничник просят миллиарды на строительство "стены Яценюка"

Госпогранслужба Украины попросила правительство дополнительно выделить 4,5 млрд грн на завершение проекта "Стена".

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Об этом сообщает Finance.ua со ссылкой на записку Госпогранслужбы.

“Администрацией ГНС был направлен на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Госгеокадастр проект распоряжения Кабинета Министров, который предусматривает завершение реализации “Стены” на украинско-российской границе в 2025 году, а также увеличение его финансирования на 4,5 млрд грн. Такое предложение Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта”, – говорится в сообщении.

Как уточняется в источнике, "на строительство “Стены” в 2019-2020 гг. было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее чем половина от запланированных".

По словам Госпогранслужбы, в случае выделения необходимых средств проект Стена будет завершен в ближайшие несколько лет.

  • в 2020-2021 годах – в пределах Харьковской и Луганской областей;
  • в 2021-2022 годах – в пределах Луганской и Сумской областей;
  • в 2022-2025 годах – в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Для справки

Работы по возведению заграждений на границе с РФ длятся уже несколько лет. Первоначально проект "Стена" должен был завершиться в 2018 г., однако позже его продлили до 2021 г.

В общей сложности на строительных работах задействованы около 10 генподрядчиков. Некоторые из них являются действующими героями уголовных дел.

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"Стена" Госпотребслужба Россия Новости Украина
Finance.ua
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