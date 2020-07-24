Подключили авиацию: копы до сих пор не нашли полтавского террориста (ВИДЕО)

32-летний преступник находится в бегах

Всю ночь напролет копы, эпично потерявшие захватившего в заложники полицейского, искали злоумышленника Романа Скрыпника. И успеха не добились.

Многократно судимый бывший боец АТО, промышлявший в мирной жизни угонами машин, сумел не только взять в заложники одного из правоохранителей и обменять его на главу уголовного розыска области, но и беспрепятственно скрыться в Решетиловском лесу.

Все заявления ментов о том, что машину злоумышленника целенаправленно ведут по сельской местности, что мусора готовы решать вопрос силовым путем, оказались большим пшиком.

- В данный момент спецоперация по поиску злоумышленника продолжается. В поиски Романа Скрипника в Решетиловском лесу вовлечены несколько правоохранительных структур, в том числе Нацгвардия и СБУ. Кроме того, в поисках преступника задействован вертолет, - отметил пресс-секретарь полиции региона Роман Гришин.

Напомним, утром в четверг 32-летнего Скрипника отправились задерживать "бравые" полицейские. В результате один из них оказался в руках злоумышленника. Бывшй десантник из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады получил автомобиль и уехал на нем вместе с одним из руководителей полиции области. Доехав до леса, бывший боец сбежал. Найти его не могут уже почти сутки.