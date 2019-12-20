Советы по выбору качественного USB кабеля

Кабель USB нужно выбирать правильно

Без какого аксессуара эксплуатация современного смартфона невозможна? Правильно, без USB - шнура, это важное дополнение к мобильному устройству, без которого невозможно будет зарядить встроенный аккумулятор и осуществить обмен данными.

Такой кабель USB, обычно, включен в комплектацию смартфона и имеет все необходимые характеристики, обеспечивающие нормальную работу устройства. Однако нередко возникает острая необходимость в дополнительном аксессуаре или же родной неисправный кабель нужно заменить. На этом этапе, главное не торопиться и сделать обдуманный и правильный выбор. Для этого разберемся, чем необходимо руководствоваться и на что обращать особое внимание при покупке нового USB - шнура.

Выбираем кабель USB правильно

Сразу стоит отметить, что неправильно подобранный шнур может привести к некорректной работе смартфона, поэтому при выборе учитываем следующие важные нюансы:

Сечение кабеля. От этого зависит пропускная способность аксессуара. Техническая документация, идущая в комплекте с устройством, содержит информацию о максимальном токе, который необходим для нормальной работы. Исходя из этого и выбирается соответствующий кабель. Если для зарядки мобильного устройства необходим ток 2А, то и USB шнур должен иметь пропускную способность не меньше этого значения.

Длина кабеля. Оптимальным значением длины зарядного аксессуара считается показатель в 1 метр. Большее значение может привести к потерям, в результате чего устройство не сможет получать полный объем энергии. Для работы в паре с повербанком, можно вообще использовать укороченные варианты 10-30см.

Цена и производитель. На рынке встречается достаточно большое количество USB кабелей, которые имеют привлекательную цену и неплохой внешний вид. Однако за красивой обверткой может таится китайский ширпотреб от неизвестного производителя, в результате чего это станет напрасной покупкой. Нужно понимать, что хороший аксессуар не может стоить 2 копейки, так как на его производство расходуются дорогостоящие материалы.

Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию при покупке кабеля USB, то следует обращаться только к проверенным продавцам, которые имеет классную репутацию и не один положительный отзыв. Учитывая этот совет и параметры поиска рассмотренные ранее, можно быть уверенным, что приобретенный товар будет качественным и прослужит не один год.