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Под Винницей пьяная женщина задавила четырех детей – ФОТО, ВИДЕО

14:39
Под Винницей пьяная женщина задавила четырех детей – ФОТО - фото 1
Под Винницей пьяная женщина задавила четырех детей – ФОТО

В понедельник, 15 июня, в Винницкой области пьяная женщина задавила четырех детей.

Под Киевом неадекват на машине разнес детскую площадку и сбежал (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"По информации следственного управления ГУНП в Винницкой области, которое осуществляет досудебное расследование, предварительно установлено, что 32-летняя местная жительница, при осуществлении разворота задним ходом допустила наезд на четырех детей, которые играли у соседского двора", - говорится в сообщении.

Под Винницей пьяная женщина задавила четырех детей – ФОТО, ВИДЕО - фото 201481

Во время медосвидетельствования установлено, что водитель за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения. "Драгер" зафиксировал 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму. Правонарушительница задержана в процессуальном порядке.

Под Винницей пьяная женщина задавила четырех детей – ФОТО, ВИДЕО - фото 201482

Как уточняет источник, пострадавшие дети 4, 6, 7 и 8 лет вскоре были госпитализированы в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Самый старший из мальчиков впал в кому.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения"). Статья предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, под Киевом офицер полиции задавил двух человек - ФОТО.

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