Под Винницей десятки медиков подхватили COVID-19: Все подробности

Под Винницей десятки медиков подхватили COVID-19: Все подробности

В Винницкой области 26 медиков подхватили коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Калиновской райадминистрации.

"По состоянию на 9.00. 12. 04. 2020р. в Калиновском районе зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Большинство больных находятся на самоизоляции дома. Первая пациентка, у которой обнаружили болезнь, находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным источника, большинство зараженных являются медиками (26 человек – прим. ред.); среди медперсонала инфекционного отделения местной больницы не подтвержден ни один случай. Все возможные контакты больных проверяются.

Напомним, на Кировоградщине подтверждено 106 случаев заражения COVID-19, 43 из них это медики