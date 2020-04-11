На Кировоградщине COVID-19 подхватили 43 медика

На Кировоградщине COVID-19 подхватили 43 медика

В Кировоградской области 43 медика заразились коронавирусом.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь в Facebook.

По словам губернатора, на Кировоградщине подтверждено 106 случаев заражения COVID-19, 43 из них это медики:

8 медработников областной больницы ;

20 медработников областного госпиталя ветеранов войны;

4 медработников Центральной городской больницы в Кропивницком;

6 медработников частной клиники;

1 медработник онкоцентра ;

1 медработник Центра репродуктивной медицины;

1 медработник Центра экстренной медицинской помощи;

2 работницы аптеки.

Напомним, по состоянию на субботу, 11 апреля, в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев заражения.