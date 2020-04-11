На Кировоградщине COVID-19 подхватили 43 медика
На Кировоградщине COVID-19 подхватили 43 медика
В Кировоградской области 43 медика заразились коронавирусом.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь в Facebook.
По словам губернатора, на Кировоградщине подтверждено 106 случаев заражения COVID-19, 43 из них это медики:
- 8 медработников областной больницы;
- 20 медработников областного госпиталя ветеранов войны;
- 4 медработников Центральной городской больницы в Кропивницком;
- 6 медработников частной клиники;
- 1 медработник онкоцентра;
- 1 медработник Центра репродуктивной медицины;
- 1 медработник Центра экстренной медицинской помощи;
- 2 работницы аптеки.
Напомним, по состоянию на субботу, 11 апреля, в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев заражения.
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