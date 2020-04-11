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На Кировоградщине COVID-19 подхватили 43 медика

15:00
На Кировоградщине COVID-19 подхватили 43 медика - фото 1
На Кировоградщине COVID-19 подхватили 43 медика

В Кировоградской области 43 медика заразились коронавирусом.

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Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь в Facebook.

По словам губернатора, на Кировоградщине подтверждено 106 случаев заражения COVID-19, 43 из них это медики:

  • 8 медработников областной больницы;
  • 20 медработников областного госпиталя ветеранов войны;
  • 4 медработников Центральной городской больницы в Кропивницком;
  • 6 медработников частной клиники;
  • 1 медработник онкоцентра;
  • 1 медработник Центра репродуктивной медицины;
  • 1 медработник Центра экстренной медицинской помощи;
  • 2 работницы аптеки.

Напомним, по состоянию на субботу, 11 апреля, в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев заражения.

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