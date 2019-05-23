Под Одессой жестоко убили бывшего мэра столицы "ПМР" (ФОТО 18+)

Андрею Безбабченко размозжили голову в заброшенном доме под Одессой

Бизнесмен Андрей Безбабченко, бывший градоначальником Тирасполя с 2012 по 2016 годы, нашел приют в Украине после поражения "президента" Евгения Шевчука. Пособник русских террористов отлично себя ощущал в Одессе, пока его не убили.

Во вторник, 21 мая, в полицию Одесской области поступило сообщение от жены Безбабченко о том, что ее муж пропал без вести.

Правоохранители начали поиск и на следующий день обнаружили бывшего мэра Тирасполя мертвым. Бизнесмена нашли с пробитой головой и связанными руками в луже крови в пригороде Одессы в селе Вапнярка. Лишили адепта "ПМР" жизни в одном из заброшенных домов.

На месте убийства находился автомобиль "Инфинити", который принадлежал убитому.

О деятельности Безбабченко в Одесской области известно не многое. Опытный предприниматель, возглавивший с 1990 года строительную компанию в Тирасполе, ловко наладил связи с российскими боевиками и сколотил немалый капитал. В 2012 году его "избрали" мэром столицы непризнанной "республики". А после провала на "выборах" своего компаньона Евгения Шевчука дела у пособника РФ резко пошли на спад. Как это водится в квазиобразованиях, террористы-конкуренты могли расправиться с Безбабченко, поэтому он предпочел надавить на тапки. И обустроился в Украине, где занимался предпринимательской деятельностью.