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Под Одессой жестоко убили бывшего мэра столицы "ПМР" (ФОТО 18+)

16:20
Андрею Безбабченко размозжили голову в заброшенном доме под Одессой - фото 1
Андрею Безбабченко размозжили голову в заброшенном доме под Одессой

Бизнесмен Андрей Безбабченко, бывший градоначальником Тирасполя с 2012 по 2016 годы, нашел приют в Украине после поражения "президента" Евгения Шевчука. Пособник русских террористов отлично себя ощущал в Одессе, пока его не убили.

Во вторник, 21 мая, в полицию Одесской области поступило сообщение от жены Безбабченко о том, что ее муж пропал без вести.

 

Правоохранители начали поиск и на следующий день обнаружили бывшего мэра Тирасполя мертвым. Бизнесмена нашли с пробитой головой и связанными руками в луже крови в пригороде Одессы в селе Вапнярка. Лишили адепта "ПМР" жизни в одном из заброшенных домов.

Под Одессой жестоко убили бывшего мэра столицы 'ПМР' (ФОТО 18+) - фото 181500

На месте убийства находился автомобиль "Инфинити", который принадлежал убитому.

Под Одессой жестоко убили бывшего мэра столицы 'ПМР' (ФОТО 18+) - фото 181501

О деятельности Безбабченко в Одесской области известно не многое. Опытный предприниматель, возглавивший с 1990 года строительную компанию в Тирасполе, ловко наладил связи с российскими боевиками и сколотил немалый капитал. В 2012 году его "избрали" мэром столицы непризнанной "республики". А после провала на "выборах" своего компаньона Евгения Шевчука дела у пособника РФ резко пошли на спад. Как это водится в квазиобразованиях, террористы-конкуренты могли расправиться с Безбабченко, поэтому он предпочел надавить на тапки. И обустроился в Украине, где занимался предпринимательской деятельностью.

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