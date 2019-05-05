Под Киевом жестоко убили полицейского

12:40 05 мая,

Под Киевом убит полицеский начальник / Информатор

В ночь на воскресенье, 5 мая, в городке Барышевка под Киевом произошло жесткое убийство полицийского. 90-е возвращаются, вернее, никуда не уходили.

Преступление произошло около двух ночи.

32-летний заместитель начальника Барышевского отделения полиции Антон Павленко был убит автоматной очередью, когда покидал местное кафе "Маэстро", расположенное по адресу Киевский шлях, 46а. Его смертельно ранили в шею, когда он садился в автомобиль Hyundai Tucson, сообщает Информатор. По другой информации, полицейский не собирался идти к авто, а был убит, когда вышел на терассу кафе.

В пресс-релизе Нацполиции почему-то особо отмечается, что погибший коп не был при исполнении.

Преступление было совершено в нескольких сотнях метров от полицеского участка. Коллеги жертвы оперативно прибыли на место преступления, однако спасти мужчину не удалось - он умер на пути в больницу.

Место преступления при свете дня

В связи с этим в городе Киев и Киевской области введен оперативный план «Сирена».

Позднее стало известно, что на Антона Павленко зимой 2019 уже было совершено покушение - в январе в мужчину стреляли во дворе дома, в котором он жил. Тогда полицейский чудом выжил - пуля попала в голову и сильно повредила нос. На пластическую операцию собирали деньги всей семьей, а нападавших так и не нашли.

В ресторане, где было совершено убийство, полицейскиц праздновал свой день рождения и день рождения своего сына, появившегося на свет 2 мая.