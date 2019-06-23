Под Киевом загорелись склады металлобазы, дым охватил весь город (ФОТО+ВИДЕО)

Едкий черный дым охватил всю Бучу

Утром в воскресенье, 23 июня, в 30 километрах от Киева в Буче загорелись складские помещения металлобазы. Огонь быстро распространился на значительную часть территории и может перекинуться на расположенную рядом заправку.

Само возгорание произошло около 8:00, а уже через час масштабы его возросли в несколько раз.

Судя по выкладываемым фото и видео, которые засняли очевидцы, площадь пожара постоянно увеличивается, а справиться с ним за короткий срок не выйдет.

По крайней мере, дым от него устилает практически всю Бучу, так что жителям населенного пункта лучше не открывать окна и не выходить на улицу.

Что же касается самого пожара, то на месте работают многочисленные сотрудники ГСЧС, пытающиеся хотя бы локализовать огонь. Пока это не удается.

Никаких данных о причинах ЧП или о пострадавших пока нет.

"Если горят склады значит это кому-то нужно: в Буче под Киевом серьёзный пожар в складских помещениях. Сильное задымление. На место отправлены значительные силы спасателей. Надеемся, обойдётся без пострадавших", - подписали соответствующее видео активисты паблика "Дтп.киев.юа".