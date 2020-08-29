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Под Киевом педофил похитил 4-летнюю девочку: Полиция объявила план перехват

22:00
Под Киевом педофил похитил 4-летнюю девочку: Полиция объявила план перехват - фото 1
Под Киевом педофил похитил 4-летнюю девочку: Полиция объявила план перехват

В пятницу, 28 августа, в Борисполе Киевской области педофил похитил 4-летнюю девочку.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

целью розыска злоумышленника и его задержания сразу была введена специальная полицейская операция, ориентированы все наряды местной полиции, столицы и соседних областей. Также были привлечены сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, полк полиции особого назначения", - говорится в сообщении.

Под Киевом педофил похитил 4-летнюю девочку: Полиция объявила план перехват - фото 204699

В течение двух часов правоохранителям удалось разыскать преступника и спасти девочку от беды. Злоумышленником оказался 29-летний житель Борисполя.

Под Киевом педофил похитил 4-летнюю девочку: Полиция объявила план перехват - фото 204701

Девочку вернули родителям невредимой. По факту похищения ребенка открыто уголовное производство ( ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Украине кастрируют педофилов. Принят закон.

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Новости Украина Национальная полиция педофил похищение
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