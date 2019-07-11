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В Украине кастрируют педофилов. Принят закон

15:39
Украинских педофилов кастрируют. Принят закон - фото 1
Украинских педофилов кастрируют. Принят закон

В среду, 11 июля, Рада ужесточила наказание за педофилию. Отныне преступников будут кастрировать.

Киберполиция словила отца, изнасиловавшего своих дочерей

Соответствующая норма внесена в Уголовный кодекс.

В случае нарушения закона, педофилам будут вводить антиандрогенные препараты. Кроме того, нардепы увеличили срок за сексуальные действия в отношении детей: за изнасилование - 7-15 лет (сейчас до 12 лет – прим. ред) и развратные действия – срок до 5 лет (сейча до 3 лет).

Отметим, что вопрос об ужесточении наказания для извращенцев был поднят после зверского убийства несовершеннолетней Даши Лукьяненко. По данным следствия, подозреваемый задушил девочку голыми руками, затем попытался изнасиловать, а потом связал ноги скотчем, надел на голову пакет и замотал его клейкой лентой.

По словам главы полиции Одесской области Олега Беха, тело девочки нашли после того, как полицейские разбили бетон у ямы.

Смерть похищенной наступила до 15:00 13 июня, как раз в день ее исчезновения. После пропажи ребенка полицейские обыскивали дом подозреваемого, но тогда ничего не обнаружили.

Кроме того, изверг активно помогал полиции и помогал искать тело погибшей, уничтожив при этом следы крови и другие вещдоки.

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педофил Уголовный кодекс дети Верховна Рада Новости Украина
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