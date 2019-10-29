Под Киевом обокрали дом главы Верховного суда

Из дома Данишевской украли 40 тысяч долларов

Неизвестные обнесли элитное имение, записанное на мужа руководителя судебного ведомства Валентины Данишевской Олега. Общая стоимость похищенного составила 40 тысяч долларов. И это только из официально задекларированных.

Как утверждают полицейские, кража произошла на днях в селе Любимовка Вышгородского района Киевской области.

Точную дату преступления ни следователи, ни пострадавшие назвать не могут, поскольку хозяева используют дом лишь как дачу, а последний раз перед работой злоумышленников были там 24 октября.

Обнаружили же пропажу денег судья и ее супруг вчера, когда приехали отдохнуть.

- По предварительной информации, воры проникли в дом через окно. Из сейфа забрали деньги на общую сумму более 40 тысяч долларов, - отметили копы. - По факту преступленя открыто уголовное дело по статье "кража".

Почему Данишевская с мужем хранили в загороднем доме, где не живут постоянно, столь большую сумму средств, остается загадкой. Скорее всего, для них 40 штук деньгами не считаются.

Согласно декларации, за 2018-й год Данишевская полуила без малого 4 миллиона гривен зарплаты.

Напомним, председателем суда Данишевская стала 30 ноября 2017 года на пленуме Верховного Суда. До назначения в Кассационный хозяйственный суд в составе ВС она руководила благотворительной организацией "Центр коммерческого права", еще раньше была судьей Арбитражного суда Запорожской области.