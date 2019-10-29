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Под Киевом обокрали дом главы Верховного суда

12:40
Из дома Данишевской украли 40 тысяч долларов - фото 1
Из дома Данишевской украли 40 тысяч долларов

Неизвестные обнесли элитное имение, записанное на мужа руководителя судебного ведомства Валентины Данишевской Олега. Общая стоимость похищенного составила 40 тысяч долларов. И это только из официально задекларированных.

Как утверждают полицейские, кража произошла на днях в селе Любимовка Вышгородского района Киевской области.

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Точную дату преступления ни следователи, ни пострадавшие назвать не могут, поскольку хозяева используют дом лишь как дачу, а последний раз перед работой злоумышленников были там 24 октября.

Обнаружили же пропажу денег судья и ее супруг вчера, когда приехали отдохнуть.

- По предварительной информации, воры проникли в дом через окно. Из сейфа забрали деньги на общую сумму более 40 тысяч долларов, - отметили копы. - По факту преступленя открыто уголовное дело по статье "кража".

Почему Данишевская с мужем хранили в загороднем доме, где не живут постоянно, столь большую сумму средств, остается загадкой. Скорее всего, для них 40 штук деньгами не считаются.

Согласно декларации, за 2018-й год Данишевская полуила без малого 4 миллиона гривен зарплаты.

Напомним, председателем суда Данишевская стала 30 ноября 2017 года на пленуме Верховного Суда. До назначения в Кассационный хозяйственный суд в составе ВС она руководила благотворительной организацией "Центр коммерческого права", еще раньше была судьей Арбитражного суда Запорожской области.

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