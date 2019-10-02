Под Киевом грузин подстрелил КОРД. И был убит
Под Киевом грузин подстрелил КОРД. И был убит
Намедни в Киевской области произошло ЧП: подозреваемый в преступлении открыл огонь по КОРД. И был убит.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По данным источника, около 10 дней назад на Оболони (Киев – прим. ред.) прозошла перестрелка, в результате которой пострадал спецназ.
Со временем на преступника вышел КОРД. Им оказался гражданин Грузии, разыскиваемый на Родине. При проверке документов, он открыл огонь, ранил двух правоохранителей и был убит.
Пострадавших КОРДвцев госпитализировали. На месте работало следствие.
Напомним, солдат ВСУ под наркотой застрелил мужчину.
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