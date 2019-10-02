Под Киевом грузин подстрелил КОРД. И был убит

Под Киевом грузин подстрелил КОРД. И был убит

Намедни в Киевской области произошло ЧП: подозреваемый в преступлении открыл огонь по КОРД. И был убит.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным источника, около 10 дней назад на Оболони (Киев – прим. ред.) прозошла перестрелка, в результате которой пострадал спецназ.

Со временем на преступника вышел КОРД. Им оказался гражданин Грузии, разыскиваемый на Родине. При проверке документов, он открыл огонь, ранил двух правоохранителей и был убит.

Пострадавших КОРДвцев госпитализировали. На месте работало следствие.

Напомним, солдат ВСУ под наркотой застрелил мужчину.