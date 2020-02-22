Под Херсоном взорвалась АЗС, есть пострадавшие – ФОТО

Под Херсоном взорвалась АЗС, есть пострадавшие – ФОТО

В субботу, 22 февраля, под Херсоном взорвалась АЗС. От взрыва пострадали два человека.

Об этом написал глава областного управления ГСЧС Сергей Черный в Facebook.

"К месту происшествия было срочно направлено 2 пожарно-спасательные автомобили и 8 человек личного состава. По прибытию пожарные установили, что взорвалась емкость 10 куб.м. с парами газа и масла без последующего горения. Для охлаждения емкости спасательные подразделения совершили ее проливка", - говорится в сообщении.

При взрыве пострадали два сотрудника АЗС. Один из них (34-летний мужчина) получил ожоги лица и рук 3-й степени, другой - легкие ожоги лица и рук 2-й степени. Жители населенного пункта не пострадали.

На месте ЧП работали спасатели ГСЧС.

Напомним, в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". В результате взрыва была повреждена стеклянная витрина финучреждения, а в самом помещении рухнул потолок. Полиция ввела операцию "Сирена".