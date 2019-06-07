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Боевик "ДНР" заложил бомбу у детской площадки в центре Запорожья (ВИДЕО)

14:00
Бойцы СБУ задержали террориста - фото 1
Бойцы СБУ задержали террориста

Сотрудники СБУ на горячем поймали жителя Донецка, который не только заложил мощное взрывное устройство возле детской площадки в Запорожье, но и пытался привести его в действие. Благо, к тому моменту бомба уже была обезврежена.

В пятницу, 7 июня, сотрудники Службы безопасности предотвратили крупный теракт, который бы мог закончиться трагедией.

Выпущенный по обмену боевик "ДНР" готовился убивать агентов СБУ

Как утверждают сами оперативники СБУ, террористом оказался подготовленный для акции житель Донецка, который на днях приехал в Запорожье и поселился в одном из отелей. А сегодня утром коллаборант заложил взрывное устройство в кучу веток и мусора неподалеку от детской площадки. Впрочем, его "вели" бойцы спецслужбы.

Сразу после того, как террорист покинул место ЧП, территорию огородили, а саперы разминировали бомбу.

А адепт "русского мира" вернулся в гостиничный номер, откуда и начал звонить на подключенный к детонатору мобильный, после чего сел читать новости.

Когда же преступник понял, что взрыва не произошло, он повторно отправился к месту закладки, чтобы исправить неполадки. Тогда его и повязали.

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СБУ теракт Запорожье ДНР Донецк задержание Новости Украина
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