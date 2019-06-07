Боевик "ДНР" заложил бомбу у детской площадки в центре Запорожья (ВИДЕО)

Бойцы СБУ задержали террориста

Сотрудники СБУ на горячем поймали жителя Донецка, который не только заложил мощное взрывное устройство возле детской площадки в Запорожье, но и пытался привести его в действие. Благо, к тому моменту бомба уже была обезврежена.

В пятницу, 7 июня, сотрудники Службы безопасности предотвратили крупный теракт, который бы мог закончиться трагедией.

Как утверждают сами оперативники СБУ, террористом оказался подготовленный для акции житель Донецка, который на днях приехал в Запорожье и поселился в одном из отелей. А сегодня утром коллаборант заложил взрывное устройство в кучу веток и мусора неподалеку от детской площадки. Впрочем, его "вели" бойцы спецслужбы.

Сразу после того, как террорист покинул место ЧП, территорию огородили, а саперы разминировали бомбу.

А адепт "русского мира" вернулся в гостиничный номер, откуда и начал звонить на подключенный к детонатору мобильный, после чего сел читать новости.

Когда же преступник понял, что взрыва не произошло, он повторно отправился к месту закладки, чтобы исправить неполадки. Тогда его и повязали.