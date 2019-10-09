Террористы не пустили наблюдателей к месту разведения войск

Российские террористы готовят новые укрепрайоны в Золотом и Петровском

Накануне запланированного на 7 октября двустороннее разведение сил и средств в Петровском и Золотом Луганской области российские оккупанты преградили путь СММ ОБСЕ к первому населенному пункту.

Помимо постоянных нарушений режима тишины путинские убийцы постарались сделать все, чтобы члены мониторинговой миссии международной организации не смогли осмотреть места, где должна пройти демилитаризация.

Связано это с тем, что захватчики оборудуют в Петровском новые огневые точки, которые они намерены захватить после отступления сил ООС.

В отчете миссии ОБСЕ указано, что 5 и 6 октября, накануне разведения, террористы на блокпосту под предлогом продолжающегося разминирования отказались допустить наблюдателей в посёлок.

Само собой, ОБСЕшники быстро ретировались, не постаравшись пробраться к пункту своего назначения, ведь там они бы обнаружили все доказательства того, что русские отступать не намерены, и это могло бы сорвать планы Москвы по "мирным" соглашениям с Киевом.

Напомним, у районе Золотого и Петровского ещё за месяц до договорённостей Зе команды с оккупантами боевики начали рыть новые траншеи. Аккурат в местах, которые позволят им сдвинуть линию фронта в сторону подконтрольных Украине городов.

Разведение же войск отложили из-за обстрелов со стороны террористов.

Формула Штайнмайера, как известно обязует Украину согласиться с особым статусом "ДНР" и "ЛНР" в составе нашей страны, но при этом не предусматривает вывод российских войск и вообще какой-либо ответственности России.