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Родители и школьники устроили массовое побоище во время выпускного

18:00
Выпускной под Херсоном закончился приездом следователей и "скорых" - фото 1
Выпускной под Херсоном закончился приездом следователей и "скорых"

Эпичнейшая история приключилась в одном из увеселительных заведений между Таврийском и селом Малокаховка Херсонской области, куда приехали отмечать окончание школы взрослые и дети из соседнего поселка.

Все бухали, как водится, на равных: в количестве алкоголя повзрослевшим за день подросткам никто не отказывал.

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Поэтому и завершился этот веселый праздник вполне ожидаемо: вусмерть упитые родители и вчерашние школьники устроили шумную драку.

По данным полиции, начался выпускной в 14:00, а спустя 12 часов к расположенному у трассы кафе ехали "скорые" и экипажи патрульной полиции.

Как оказалось, в результате стычки между четырьмя школьниками, одни из выпускников вызвали "друзей" из соседнего города. Когда прибыло подкрепление, на помощь своим детям подоспели родители. В итоге во дворе кафе на полную мощность махались больше 15 человек.

Одному из экс-школьников проломили голову и сломали нос, а его отцу также нанесли повреждения, тяжесть которых неизвестна.

По факту ЧП открыто уголовное дело. Правда, злоумышленникам серьезное наказание не "светит": правоохранители квалифицировали произошедшее как "нанесение легких телесных повреждений".

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Херсонская область полиция драка избиение школа Новости Украина
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