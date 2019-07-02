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Под Днепром на детской площадке взорвалась граната: дети ветеранов получили ранения 18+

15:40
Шестеро детей подорвались на гранате на детской площадке - фото 1
Шестеро детей подорвались на гранате на детской площадке

Пострадавшие дети возрастом от пяти до 16 лет сами нашли боеприпас, а играли им на детской площадке в селе Пашена Балка. Гранату для подствольного гранатомета ВОГ-25 малыши могли найти у родителей.

Жуткий инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 июля. После того, как на детской площадке прогремел взрыв, к месту ЧП почти мгновенно прибежали местные жители.

В центре Киева прогремел мощнейший взрыв (ФОТО)

Обнаружили они там весьма кошмарную и кровавую картину.

Как оказалось, накануне детвора нашла боеприпас, который приняла за сигнальную ракету. А поскольку по их соображениям ни к чему опасному игра со снарядом не могла привести, находку весьма активно подбрасывали и рассматривали, передавая из рук в руки. В конце концов произошло вполне логичное - детонация.

Под Днепром на детской площадке взорвалась граната: дети ветеранов получили ранения 18+ - фото 183608

Множественные осколочные ранения получили все, кто находился на площадке. Пятилетнего мальчика довезли до больницы в тяжелом состоянии. Еще одному подростку 16 лет изрешетило живот, а также оторвало палец. Остальные дети получили примерно те же травмы.

В данный момент трое пострадавших до сих пор находятся на операционном столе областной больницы, куда их доставили в виду тяжести ранений. Еще двоих уже прооперировали.

Под Днепром на детской площадке взорвалась граната: дети ветеранов получили ранения 18+ - фото 183607

И хотя местная ребятня говорит, что боеприпас дети нашли где-то на мусорке, полицейские думают иначе. Дело в том, что трое из шести пострадавших - дети ветеранов войны на Донбассе. Поэтому следователи предполагают, что гранату привез в мирное село кто-то из родителей пострадавших.

Сегодня копы проводили обыски у родственников раненых детей. Нашли ли они что-то запрещенное, пока неизвестно.

Ведется следствие, а само происшествие квалифицировали по статье 263 УК Украины - "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и статье 264 - "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов".

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Днепр ранение дети взрыв граната Новости Украина
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