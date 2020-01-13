Под Днепром машина влетела в пруд, 4 человека погибли – ФОТО, ВИДЕО

Под Днепром машина влетела в пруд, 4 человека погибли – ФОТО, ВИДЕО

В воскресенье, 12 января, у с. Вишневое Днепропетровской области машина влетела в пруд. Все пассажиры погибли.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что ориентировочно, во время следования по гребле пруда, легковой автомобиль "Toyota Land Cruiser Prado" съехал в водоем. Предварительно автомобиль находится в 5 м от берега, на глубине 2-3 м. Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства были обнаружены тела 4-х погибших, из них 1 ребенка - девушки 14 лет (дочь владельца машины)", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работали 4 спасателя, 1 единица техники ГСЧС и следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, в Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами. По данным источника, на 763-м километре водитель автобуса не справился с управлением и попал в аварию. Автобус с 28 пассажирами перевернулся. Подробности читайте по ссылке.