Под Черновцами заживо сгорели дети: Раскрыты детали

Под Черновцами заживо сгорели дети: Раскрыты детали

В четверг, 5 марта, в Черновицкой области заживо сгорели дети.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В с. Ленкивцы Кельменецкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 4 человека - из них 3 ребенка 2013, 2014 и 2017 рождения. Пожар самоликвидировался. От ГСЧС для разбора завалов были привлечены 8 чел. в / с и 1 ед. техники", - говорится в сообщении.

Напомним, в Волынской области из-за недостатков конструкции печного отопления сгорел дом. В результате пожара погибли два ребенка. В конце концов ГСЧСникам удалось локализировать пожар. После осмотра места происшествия, спасатели обнаружили тела двух детей 2014 и 2017 гг. рождения. Подробнее читайте по ссылке.