Под Черновцами заживо сгорели дети: Раскрыты детали
Под Черновцами заживо сгорели дети: Раскрыты детали
В четверг, 5 марта, в Черновицкой области заживо сгорели дети.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В с. Ленкивцы Кельменецкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 4 человека - из них 3 ребенка 2013, 2014 и 2017 рождения. Пожар самоликвидировался. От ГСЧС для разбора завалов были привлечены 8 чел. в / с и 1 ед. техники", - говорится в сообщении.
Напомним, в Волынской области из-за недостатков конструкции печного отопления сгорел дом. В результате пожара погибли два ребенка. В конце концов ГСЧСникам удалось локализировать пожар. После осмотра места происшествия, спасатели обнаружили тела двух детей 2014 и 2017 гг. рождения. Подробнее читайте по ссылке.
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