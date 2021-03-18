Почему важно дарить подарки женщинам?

Мужчины и женщины абсолютно по-разному относятся к подаркам. Для сильной половины человечества презент обязательно должен быть функциональным, полезным, желанным. Желательно, чтобы он сам намекнул на то, что очень хочет именно эту вещь.

Поэтому в момент, когда финансы поджимают, мужчины предпочитают повременить с подарками.

Слабый пол к этому относится иначе. Важен сам факт того, что любимый человек тратил время и силы на то, чтобы сделать приятный сюрприз и оригинально поздравить с праздником. Материальная ценность не в приоритете, но все же важна. Если мужчина не забывает радовать свою избранницу дарами, то она чувствует себя особенной, любимой, осознает свою значимость в отношениях. Чересчур рациональный подход в этом вопросе не приветствуется – не стоит делать сюрпризы исключительно по календарным датам. Время от времени дарите приятные мелочи просто так!

Подарки без повода

По пути с работы загляните в магазин цветов и соберите свежий букет для любимой. Такой шаг скажет вашей половине об искренности чувств и спонтанном желании ее порадовать. Позитивные эмоции бесценны! Особенно, когда их не ожидают. Такие порывы запоминаются лучше, ведь подарки просто так ценят больше! Причем никогда не подбирайте одинаковые по форме и композиции букеты. Стоит запомнить те цветы, которые сильно не нравятся адресату или вызывают аллергию, чтобы избегать их. А вот с «безопасными» всегда можно экспериментировать!

Ваши дамы равнодушны к цветам, очень маловероятно, но все же? Тогда, как насчет гелиевых шариков? Набор крупных шаров в самом горячем красном цвете скажет о вашем отношении не хуже букета роз! А шарики с конфетти вызовут улыбку у самой грустной девушки!

Подарки без повода не выглядят как обязательство, а потому они могут быть скромными, немного наивными и даже слегка детскими. Это может быть футболка с признанием в любви или плюшевый медвежонок, шоколадный тортик или корзина фруктов.

Подарите букет – напомните ей, как она важна

Еще важнее проявить внимание и чуткость, когда вы знаете, что женщина в них нуждается. У нее завал на работе? Настигла коварная простуда? Ссора с лучшей подругой или родителями? А, может, вы сами в чем-то провинились? Женщины сильно и глубоко переживают такие моменты, но милые знаки внимания способны прогнать печаль. Особенно, если вы проявите чуть-чуть креативности при выборе, чтобы удивить адресата.

К примеру, цветы в шляпной коробке станут отличным выбором, если выбрать презент с доставкой. Цвет композиции многое скажет о ваших чувствах и эмоциях, а внутри можно спрятать карточку с теми словами, которые сложно сказать напрямую.

Для романтической даты актуальны цветы в форме сердца. Коробочку можно дополнить деревянными топперами, шоколадными конфетами или бутылкой изысканного вина. А если преподнести цветы и конфеты с набором шариков в форме сердца, то ваша дама ощутит себя принцессой!

Сумма подарка не так важна

Прекрасная половина человечества делает мир ярче и чище. По сути, каждая женщина – это волшебный цветок, который расцветает от искренних слов, эмоций и, конечно, презентов. Но от мужчины зависит срок «цветения» его дамы.

Баловать своих женщин можно и нужно так часто, как вы вспоминаете о них. И речь идет не только о девушке или супруге. Отправьте букет цветов маме просто так, без повода. Поверьте, она будет так рада, что буквально расцветет! А давно ли вы вспоминали о бабушке? Ведь она тоже женщина и заслуживает мужского внимания не меньше.

Так что переходите от слов к поступкам! Встречайте любимых женщин горячим ужином или хотя бы ароматным чаем. А в качестве изюминки делайте приятные сердцу подарки, которые можно выбрать онлайн! Для заказа в интернет-магазине buketland.com.ua можно звонить по телефону или заказать обратный звонок. Здесь богатый выбор цветов, сладостей и мягких игрушек для ваших любимых женщин. Есть фильтр по цене, поводу, адресату и любимым цветам. Все условия для выбора идеального подарка.

Для любителей делать креативные подарки есть свой особый раздел – «впечатления». Здесь можно набрать роскошных идей на много праздников вперед. Профессиональная фотосессия для соцсетей, полет на самолете, процедура в СПА или конная прогулка. Вы точно найдете, чем удивить свою любимую женщину.