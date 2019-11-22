Почему украшения с бриллиантами никогда не выйдут из моды?

Бриллианты - топовые камни для ювелирных украшений

Хотя за последние лет 5-10 в ювелирных магазинах четко отслеживается тенденция перехода клиентов с покупки изделий с бриллиантами на украшения с искусственными материалами, с белого золота на серебро и так далее, дорогостоящие драгоценные камешки или металлы по-прежнему остаются актуальными.

Покупать своим дамам украшения с бриллиантами предпочитают и романтики, которые не понимают, как можно подарить дешевый аналог, и ценящие красоту натурального камня, и люди, которые понимают, что граненные алмазы являются отличной инвестицией.

Знающие толк в ювелирных изделиях эксперты уже давно подметили, что выполненные из белого, желтого или красного золота изделие с вставленным в него бриллиантом практически любой каратности с годами не теряют в цене. Более того, эксклюзивные украшения известных брендов через 10-15 лет после их выпуска могут стоить даже дороже.

Вся суть - в огранке

Что же касается отношения девушек к бриллиантам, то представительницы прекрасного пола все же видят в них не возможность сохранить средства или заработать, а невероятную красоту. Поддавшиеся огранке алмазы имеют особенность столь невероятным образом преломлять свет, что создается ощущение внутреннего сияния камня. В этом, в принципе, и заключается суть огранки. Ювелиры обтачивают самый твердый минерал таким образом, что он превращается в восьмигранный камешек. За счет этого любой луч света преломляется и отражается от нижних граней. Поскольку точно так же обрабатываются и цирконий, и фианит, даже знающим знающим людям бывает сложно отличить "подделки" от оригинала. Но ощущение ношения настоящего камня не сравнится ни с чем. Правда, в ценнике разница более чем существенная. Созданные химическим путем камни в десятки, а то и сотни раз дешевле бриллиантов.

Стоимость увелирного изделия с бриллиантом зависит от ряда особенностей:

каратности камня и его чистоты;

вида огранки;

веса драгоценного металла;

инкрустации другими драгоценными камнями.

Сами алмазы и, как следствие, бриллианты, являются весьма легкими. Один карат весит всего 0,2 грамма, но при этом камешек такого веса в изделии совсем не выглядит пылинкой. Мелкими считаются бриллианты весом до 0,29 карат. До 0,99 - средними, а свыше карата - крупными. При этом в ювелирных изделиях встретить обработанные алмазы свыше 5 карат можно весьма редко, поскольку уточенности такое украшение вряд ли придаст. Чаще всего столь крупные кристаллы покупают коллекционеры на аукционах.

Не смотря на высокую стоимость, за счет элегантности и красоты инкрустированные бриллиантами кольца, серьги и подвески вечно остаются в моде.

Какие изделия в моде?

Эксперты магазина "Ювелирная карта", к примеру, утверждают, что на сегодняшний день популярно носить украшения, где брюлики сочетаются в другими драгоценными камнями типа сапфиров, топазов или изумрудов. Шикарно смотрятся и небольшие изделия, металл которых обсыпан "пылинками" в виде дорожки.

Важно лишь помнить, что бриллианты любят вечер. Разумеется, помолвочные кольца или серьги с небольшой каратностью камня будут вполне уместно смотретья и при повседневном ношении, но дама с шикарной подвеской в утреннее время может выглядеть весьма нелепо.