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Почему украинские дороги такие ужасные?

15:35, Сегодня
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Украина. Наши дни

С наступлением весны в Украине традиционно выход на одно из первых мест вопрос качества дорог. Вернее, их полного отсутствия. Кто виноват в ужасном качестве украинских дорог – ищем ответ вместе?

Одесская трасса – как будто после бомбежки, Дороги в Днепропетровской или Харьковской области больше похожи на лунный пейзаж, на Донбассе – вообще беда, но там хотя бы можно списать все на войну. Хотя и до русской оккупации дела были печальны. А вот кто объявил войну дорогам в Киеве или Одессе? Почему весь 2017 год премьер Гройсман хвастается строительством новых дорог, а потом тихо забивается в угол и не подает голоса? Неужели ситуацию исправят лишь массовые расстрелы, за которые ратует Олег Ляшко?

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Кто отвечает за качество дорог в Украине?

Вопросов без ответов – великое множество, а потому редакция Без Табу предлагает читателям установить источник проблемы. Может быть, это ускорит ее решение.

 
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