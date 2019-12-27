МастерШеф 9: победитель Суперфинала - Сергей Денисов

Сергей Денисов - победитель МастерШеф 9

Вечером в пятницу, 27 декабря, завершился 9 сезон кулинарного шоу СТБ МастерШеф. Без Табу называет победителя проекта и рассказывает о его пути к успеху.

В финале за право обладания 500 000 грн (а в свете падения курса доллара - это снова весьма солидная сумма) и курс в школе поваров Le Cordon Bleu сошлись трое счастливчиков - Сергей Денисов, Лилия Сорокина и Руслан Лучков.

Спустя три часа готовки и часf дегустации судьи смогли определить победителя МастерШеф 9. Лучшим девятым кулинаром-аматором стал 26-летний Сергей Денисов.

В качестве основного блюда Сергей приготовил вырезку ягненка с пряными овощами, курагой и копченой мамалыгой с черешней. На закуску победитель подал кучмачи: куриные сердце и печень с крыжовником и пеной из айрана. На десерт Сергей задумал сделать чурчхеллу – но не привычную нам, а в современной интерпретации.

Трио финалистов 9 сезона

Сергей Денисов в зените славы

“Я хотел показать старые грузинские рецепты в новой вариации. Грузия может быть не только сытная, традиционная, богатая, но так же она может быть современная, изысканная и ресторанная. Я вырос в Украине, поэтому решил добавить в свое финальное меню еще и местные украинские продукты”, - рассказывает победитель.

Сергей Денисов - победитель МастерШеф 9

Биография Сергея Денисова - что известно о победителе МастерШеф 2019

Город: Донецк

Донецк Возраст: 26 лет

26 лет Семья: холостяк

холостяк Любимое блюдо: харчо и хачапури

Сергей Денисов в начале творческого пути

Сергей родом из Батуми, но считает Украину своей родиной. Юноша работал менеджером в ресторане, был частным предпринимателем, но сердце всегда тянуло к кулинарии.

Мастер высокой кухни находит время и на уличную еду

Проект «МастерШеф» для Сергея стал настоящей авантюрой. Перед ним был тяжелый выбор – новое прибыльное дело или же пойти на кастинг и потерять все.

Сергей Денисов всегда в центре внимания

Сергей Денисов в юности

Лысина - практически фирменный знак Сергея, однако таким он был не всегда - еще недавно у него была вполне приличная шевелюра, но парень начал быстро лысеть и от прически а-ля "молодой Кобзон" пришлось отказаться в пользу крутой лысины как у более совеменных героев - Брюса Уиллиса и Вина Дизеля. Из-за лысины Сергей не комплексует и даже наоборот гордиться ею, правда, иногда иронично подтрунивают, ну, а толпы поклонниц в соцсетях поют прически звезды МастерШеф хвалебные оды.

Кроме кулинарии Сергей увлекается единоборствами - он сам занимался самбо и пристально следит за ММА. Именно отличная физподготовка позволили ему выдержать все сумасшедшие нагрузки на реалити-шоу и победить.

Сергей всегда мечтал о возможности попасть на обучение в кулинарную школу Le Cordon Bleu.

До новых встреч