МастерШеф 9 - выпуск 18 - смотреть онлайн финал - 27.12.2019

Суперфинал “МастерШеф-9”: кто станет победителем проекта?

В пятницу, 27 декабря, в вечернем эфире СТБ - грандиозный финал кулинарного шоу МастерШеф 9. Все подробности 18 выпуска - на Без Табу.

В прошлом выпуске “МастерШеф” на канале СТБ определилась тройка суперфиналистов девятого сезона. Сергей Денисов, Лилия Сорокина и Руслан Лучков вскоре сразятся в своей последней битве, и страна узнает имя нового победителя.

Во время суперфинала участники должны приготовить три лучших блюда своей жизни: закуску, основное и десерт. Судьи ждут интересные небанальные блюда, в которых бы отражались все знания и умения, приобретенные на проекте.

Суперфинал МастерШеф 9 - новая классика

Еще одно негласное правило: нельзя повторяться. “МастерШеф” в эфире уже девятый год, и за это время было приготовлено огромное количество блюд. Но для по-настоящему талантливого повара придумать что-то новое – совсем не проблема. Или не должно быть проблемой.

"Мы гордимся тем, что можем поприветствовать этих участников в суперфинале. Это тот день, про которого они молили бога! Тысячи человек мечтали вписать свои имена в историю проекта, но только у этой тройки хватило напора, чтобы стать суперфиналистами девятого сезона", - говорит Владимир Ярославский.

Звездные судьи проекта готовятся огласить победителя

Кто победит в МастерШеф 9?

Но выиграет только один человек. Только победитель получит 500 000 гривен, курс в школе поваров Le Cordon Bleu и кубок «МастерШеф».

МастерШеф 9 - выпуск 18 - смотреть онлайн финал анонс - 27.12.2019:

Кто станет девятым победителем главного кулинарного шоу «МастерШеф», увидим в пятницу 27 декабря в 19:00 на канале СТБ.