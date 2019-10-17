"По сахару поговорю": "Слуга народа" Медяник пообещал зарешать с замом Рябошапки Трепаком

Медяник помогает решать проблемы с уголовкой

Один из народных депутатов из пропрезидентской партии "Слуга народа" спалился на обещании решить бизнес-проблемы своего друга с назначенным Рябошапкой замом генпрокурора Виктором Трепаком. Судя по всему, речь шла об уходе от уголовной ответственности.

В четверг, 17 октября, знатно зашкварился очередной посаженный на высокую должность народный депутат от "Слуги народа" Вячеслав Медяник.

Член комитета по вопросам правоохранительной деятельности случайно показал свою переписку со своим бизнес-партнером, в которой они обсуждали решение с генпрокуратурой проблем с законом.

Журналисты "Страны" "охотились" за этими кадрами весьма долго, но 32-летнему парламентарию хватало мозгов прикрывать экран. Только не сегодня.

Сначала Медянику позвонил подписанный у него как "Саша Яровой" персонаж. Вызов был сброшен, а затем нардеп отписался, мол, занят и находится в Раде. В итоге ему написали следующее сообщение:

"Раньше мы работали в связке с ГПУ. Нам давали прокурора-исполнителя, и сами ему писали все, что нужно сделать, предварительно согласовав с Юрой. Можно ли сейчас так организовать работу? Океан/сахар уже звонят, спрашивают – что сделали за неделю? Можно нас состыковать с тем прокурором, на кого это распишут. Клиенту ничего не показать – уйдут к другим. Организовывается система лоббистов, можно ли нас аккредитовать в этом движении? И если у тебя что-то не получается – не стесняйся, говори, как есть. Мы настроены подключаться и помогать или усиливать позиции".

Вместо того, чтобы написать заявление правоохранителям за попытку нарушения закона со стороны Ярового, Медяник отписался: "Зеленый свет есть только у нашей юридической фирмы. И все дела только через наших адвокатов. По сахару сегодня тоже буду говорить. Дай мне фамилии тех, у кого дело Океана в ГПУ".

Кроме того, "слуга народа" указал, что будет разговаривать с недавно назначенным замглавой Генпрокуратуры Виктором Трепаком "по поводу сахара", а также подчеркнул, что дело находится в НАБУ.

Александр Яровой - бизнесмен из Днепра, который занимается предпринимательской деятельностью вместе с нардепом. Сам же Медяник прошел в ВР по мажоритарке, баллотируясь по 27 округу в Днепропетровской области.