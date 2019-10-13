Арахамия в припадке идиотизма обвинил ветеранов в "работе на русских или Порошенко"

Давид Арахамия знатно упоролся

Лидер фракции "Слуга народа" продемонстрировал "блестящий интеллект" на уровне Лизы Богуцкой и Николая Тищенко, а также показал, что совершенно не готов адекватно оценивать политическую ситуацию в стране.

Народный депутат, глава пропрезидентской фракции, которая в одно лицо решает все вопросы из-за рекордного количества нардепов в Раде, Давид Арахамия дал интервью изданию "Левый берег", в котором наговорил много лишнего.

Реформатор, которому в Зе команде разрешили говорить журналистам все, что только душе угодно, прокомментировал протесты против капитуляции Украины из-за соглашения на имплементацию "формулы Штайнмайера".

При этом политик, утверждая, что у властей действительно произошел глобальный факап с отсутствием коммуникаций с обществом, обвинил часть протестующих в титушничестве и "работе на агрессоров". Мол, в основном-то на митинги вышли не понимающие происходящего люди, но "хватало и проплаченных".

- Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще, - заявил деятель в попытке сделать вид, что искренне не понимает стремление ветеранов, переселенцев и не уставших от войны не допустить победы Путина.

Как известно, на прошлой неделе по всей стране прошли масштабные акции протеста против соглашения Украины на требования Кремля. У президента рассказы о "зраде" назвали выдуманными, а также пообещали обсуждать новые законы об особом статусе Донбасса с народом.

А уже на следующий день оказалось, что обещания обговаривать нюансы с общественностью были ложью, поскольку "попытки вынести вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства".

К слову, судя по всему, Арахамия и был "тремя источниками" Сони Кошкиной, от которых она узнала дебильную историю о Виталике-водителе".