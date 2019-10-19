Плохие братья: Сенцов объяснился по поводу русских

Сенцов в гостях у "русских братьев"

На неделе слова Олега Сенцова в интервью немецкому Шпигелю о том, что украинцы и русские являются братьями, вызвали бурю негодования. Узнику Кремля пришлось объясняться.

“Я провел время на акциях протеста на Майдане и думал, что путинская система с ее беззакониями и варварством скоро рухнет, что народ этого больше не выдержит и что грядет революция. Мы, русские и украинцы, родственные народы, мы, по сути, братья с небольшими различиями между нами. У меня самого русское происхождение. Но с каждым годом пребывания в тюрьме я все яснее понимал, что людям совершенно безразлично, что происходит в их стране”, - заявил Сенцов немецким журналистам.

Из этой фразы многие услышали лишь про "родственные народы". После этого режиссера обвинили в попытке очеловечить оккупантов и даже сравнили с "консервой" Надеждой Савченко.

В субботу утром Сенцов у себя на фейсбуке выступил с разъяснением своей позиции. Он опять указал, что родственность между русскими и украинцами, однако привел библейский пример про братьев Каина и Авеля. Логика бывшего политзаклченного в том, что Каин после убийства Авеля не перестал быть братом убитого, однако печать совершенного злодеяния этим фактом не была снята.

"Жители Мордора искренне нас не понимают и считают, что они возвращают украинцев на путь истинный, ведущий в топкое болото, в котором Россия гниет уже давно. А методы такого вот принуждению к дружбе у них одни и те же, еще с советских времен: танки, снаряды и штыки.

Как по мне, странно отрицать родственное происхождение украинского и русского народов, как и пытаться выстроить украинскую нацию по чистоте крови или не замечать, что мы все разные и объединены прежде всего любовью к Украине. Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но он стал при этом убийцей. А это по-важнее любых споров о родственных корнях", - написал освобожденный ценой огромных усилий Сенцов.

Пост Олега Сенцова на фейсбуке: