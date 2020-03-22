Пласидо Доминго заразился коронавирусом SARS-CoV-2

79-летний певец сдал положительный тест

Великий оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что у него диагностирована опасная вирусная инфекция.

"Считаю моральным долгом сообщить, что у меня положительный результат на COVID-19, коронавирус. Я и вся моя семья находимся на самоизоляции до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения. Сейчас мы в добром здравии, но так как у меня появилась лихорадка и кашель, я решил сдать тест, который вернулся с положительным результатом", - сказано в заявлении прославленного испанского певца.

79-летний Доминго призвал своих поклонников быть предельно осторожными, придерживаться правил гигиены, соблюдать социальную дистанцию и оставаться дома.

Отметим, что Испания ныне считается одним из очагов пандемии и ситуация в стране удручающая. По последним данным, в стране более 25 000 зараженных (это четвертый показатель на планете). В стране зафиксировано около полутора тысяч смертей от пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом.

В субботу, от опасного недуга умер 76-летний миллионер Лоренцо Санс, экс-президент мадридского “Реала”.