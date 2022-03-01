Після удару в центр Харкова Росія – держава-терорист

Харків. Удар крилатою ракетою. В найбільшу площу Європи. В площу Свободи. Десятки жертв. Ось такий ранок народу України.

Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Після такого Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде.

Закликаємо всі держави світу негайно та дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора та проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах.

Український Харків та російський Бєлгород завжди були близькими містами. У багатьох сенсах. Навіть кордон між ними був тільки умовний, тільки на мапах, але точно не в душі. Не в душі. Тепер усе змінилося. Після крилатої ракети, якою вдарили по Харкову з Бєлгорода. Ракети, яка поцілила в площу Свободи. Обличчя нашого Харкова. Це терор проти міста. Це терор проти Харкова. Терор проти України. На площі не було військової цілі. Як і в тих житлових районах Харкова, по яких б'ють із реактивної артилерії. Ракета в центральну площу – це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде.

Цей удар по Харкову є воєнним злочином. Це є державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія – це держава-терорист. Очевидно. І має бути офіційно. Закликаємо всі держави світу негайно та дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора та проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах.

Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені. Терор спрямований на те, щоб зламати нас. Щоб зламати наш спротив. Вони йдуть на нашу столицю так само, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави. В усіх містах України повинні зробити все, щоб зупинити ворога. За це відповідають військові та цивільна влада кожного міста. Але Київ – це особливо. Захистимо Київ – захистимо державу. Київ – це серце нашої країни. І воно має битися. І воно буде битися, щоб перемогло життя.

Шановні кияни! Оборона столиці – понад усе. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жернов Микола Миколайович. Служив командувачем сил підтримки. На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 14-15-му роках. Зараз у РНБО – державний експерт Служби військової безпеки. Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці.

Щодо наших дипломатів. Наші дипломати просто зараз реалізовують справедливі та абсолютно необхідні рішення щодо тих держав, які зрадили своєму слову та міжнародному праву. Негайно відкликаємо посла з Киргизстану на консультації. За виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла з Грузії. За перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти. За неморальну позицію щодо санкцій.

А тепер хочу сказати про тих, чий подвиг – це приклад найвищої моральної сили. Це наші лікарі. Ви рятуєте людей цілодобово. Завжди. А зараз ваша робота – це одна з ключових ліній нашої оборони. Ви тримаєте її блискуче. Вже тисячі врятованих життів за ці п'ять днів. Вдячний кожному і кожній, хто в цих надзвичайно складних умовах забезпечує наших людей усім, що необхідно для життя. Продукти, енергія, ліки. І дякую простому народу України, який зупиняє голіруч танки, силою духу виганяє окупантів з адміністративних будівель, робить їх перебування в Україні ганебним. Щоб довести, що вони всі тут чужі. Це і є народна війна. Це і є народ України.

Слава Україні!

Звернення Зеленського до нації: