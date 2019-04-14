Підманула - підвела: Порошенко воспользовался оружием Зеленского

Петь так петь / Пресс-служа президента и певца Петра Порошенко

Соло-дебаты Петра Порошенко на НСК Олимпийский завершились тем, чем, собственно, и были изначально - митингом. На нем действующий президент решил не пренебрегать шоуменством, в котором ранее обвиняли Зеленского.

За неделю до второго тура выборов президента Украины, исход которых уже известен на 98%, команда Порошенко решила идти ва-банк и применила шоу-эффекты.

Те самые, из-за которых комик Владимир Зеленский был назван клоуном.

Теперь уже президент Порошенко примерил себе лавры шоумена и спел песенку.

Вместе с группой Kozak System Петр Порошенко исполнил фрагмент украинской комической песни "Підманула - підвела".

Підманула - підвела - смотрите как Петр Порошенко поет на бис:

Получилось эффектно и искренне. Во всяком случае, для тех нескольких тысяч сторонников президента, прибывших его поддержать.

Однако не для команды Зеленского. Он изначально не собирался на дебаты на НСК 14 апреля, а заявил, что прибудет на стадион 19.04. Как раз тогда, когда Порошенко будет в студии УТ-1.

В общем, оба политика сделали все возможное, чтобы фольк-хит был исполнен на бис.